У застосунку знову доступна зміна місця проживання.

В "Дії" повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг - тепер українці можуть змінювати місце проживання в кілька кліків.

"Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в "Дії" - і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини", - повідомив віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Він також відмітив, що наразі послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Але Мінцифри вже працює разом з Міноборони над відновленням послуги для чоловіків призовного віку.

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Як змінити місце проживання через "Дію"

Зазначається, щоб скористатися сервісом треба мати ID-картку або закордонний паспорт у "Дії"; мати податковий номер; бути старше 14 років або старше 18, якщо змінюєте місце проживання дитини; право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року; житло не має бути в іпотеці.

"Дія" - останні оновлення

Як повідомляв УНІАН, 22 червня в Міністерстві цифрової трансформації анонсували п’ять нових сервісів, які незабаром будуть доступні в застосунку чи на порталі "Дії".

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова відомство планує відцифрувати 100 відсотків найпопулярніших державних послуг до кінця цього року.

З 1 серпня стартував новий етап "єВідновлення" в "Дії". Українці тепер можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно.

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