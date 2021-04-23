Харківська пенсіонерка влаштувала ремонт доріг своїми руками
У Харкові пенсіонерка Ася Михайлівна щодня ремонтує дорогу своїми руками.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Жінка робить це за допомогою підручних матеріалів, які знаходить на вулиці, у відповідь на чергові обіцянки влади про ремонт.
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