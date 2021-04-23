Жінка латає ями на проїжджій частині за допомогою підручних засобів.

У Харкові пенсіонерка Ася Михайлівна щодня ремонтує дорогу своїми руками.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка робить це за допомогою підручних матеріалів, які знаходить на вулиці, у відповідь на чергові обіцянки влади про ремонт.

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Автор: Катерина Шварц