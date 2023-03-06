У КМДА закликали мешканців не пересуватися в цьому районі пішки або на авто без нагальної потреби.

У Києві 9 березня можливі звуки пострілів та ускладнення руху авто.

Як повідомляє Київська міськдержадміністрація, це буде пов’язано із проведенням слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї.

"[Проведення] заплановано 9 березня у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120-ї Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район). Окрім того, Державне бюро розслідувань попереджає, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів", - йдеться у повідомленні.

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У КМДА закликали мешканців столиці врахувати цю інформацію і зберігати спокій, коли лунатимуть постріли, та не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту пішки або на авто без нагальної потреби.

Вибухи в Києві та області - що варто знати

Піротехніки ДСНС продовжують очищати Київську область від вибухонебезпечних предметів, якими територію забруднено внаслідок російської військової агресії.

Снаряди та міни продовжують виявляти у дворах приватних будинків, вздовж доріг тощо. Час від часу через їхню ліквідацію у деяких громадах може бути чутно звуки вибухів.

Також звуки вибухів час від часу чують через проведення навчань для саперів, як приміром було на початку лютого.

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