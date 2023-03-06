Попри те, що російські танки вже їхали в бік Києва, тон розмови задавала українська сторона.

ЗМІ з'ясували додаткові подробиці про перші дипломатичні зустрічі Києва та Москви після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Попри те, що ініціатива про зустріч переважно виходила від росіян, за столом переговорів головною стала Україна.

Про це розповіло джерело виданню РБК-Україна, зазначивши, що перший дипломатичний контакт між сторонами відбувся 25 лютого з ініціативи Китаю.

"Росіяни, очевидно, на прохання Пекіна, звернулися із запитом про евакуацію китайських студентів, які навчалися в Україні", - сказало джерело.

Він зазначив, що Росія пропонувала відразу кілька майданчиків для проведення переговорів: спочатку Кремль робив акцент на Мінську (через невдалий досвід переговорів групи ТКГ по Донбасу Київ відразу ж відкинув цю ідею), пізніше - на кордоні з Білоруссю приблизно в ста кілометрах прямого маршруту до Києва (там в цей час армія РФ розгортала свій наступ, що створювало додатковий ризик для життя членам української делегації).

Зрештою, сторони домовилися розпочати діалог на іншій ділянці українсько-білоруського кордону в Гомельській області (сторона Білорусі). При цьому в рамках забезпечення безпеки українській делегації довелося робити великий об'їзд через територію Польщі, адже прямої дороги тоді туди не було.

Також сторони певний час не могли узгодити дату початку переговорів: росіяни наполягали на 27 лютого, проте Київ не поспішав починати діалог з Росією, "граючи" на нервах противника.

"Ми зайшли в зал і такі: "О, привіт!" Важливо було показати, що ми не зламалися і не зламаємося, незважаючи на ситуацію", - згадує співрозмовник видання.

Також українська делегація вразила кремлівських переговірників своєю дипломатичною спритністю. Джерело зазначило, що Кремль планував у Гомельській області прийняти капітуляцію України, але, на вже під час зустрічі, тон переговорів задавали саме українці.

Так, українська делегація показово проігнорувала "правило" російської сторони про здачу телефонів та інших електронних засобів, а також першою взяла на себе ініціативу під час розмови, спочатку запропонувавши опонентам зачитати свої вимоги, а потім перейти до їх послідовного обговорення.

Росія з самого початку переговорів нав'язує "компроміс" Україні

Нагадаємо, що наразі керівництво РФ після серії стратегічних невдач на полі бою в Україні розглядає альтернативні варіанти своєї військової поразки.

Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов у своїй нещодавній статті, Кремль з самого початку переговорів з Україною просуває ідею "компромісу" для української сторони. Однак зараз, для Москви більше немає іншого шляху, крім дестабілізації українського суспільства саме шляхом відповідної дискусії. Зокрема, йдеться про відмову від Донецької та Луганської областей, а також від півострова Крим.

Нещодавно "пас" в цьому питанні Росії дав Китай. 24 лютого 2023 року МЗС КНР опублікувало на своєму сайті "мирний план" про завершення "української кризи", в якому запропонував сторонам свій варіант припинення вогню. Передбачувано, він не вигідний Україні, як зазначили в Офісі президента.

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