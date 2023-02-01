Громадянам радять зберігати спокій і пам'ятати про правила безпеки.

У Вишгородському районі Київської області сьогодні можуть лунати вибухи, бо сапери проводитимуть навчання. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

"Можливі звуки вибухів у Вишгородському районі сьогодні, 1 лютого, – це планові навчання саперів. Їх можуть почути жителі в деяких громадах області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відпрацьовуються навички вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів. Громадянам радять зберігати спокій та йти до укриттів у разі повітряної тривоги.

Відео дня

В одному з районів столиці близько 14:00 було чути звуки вибухів, які доносилися з Київської області.

Війна в Україні та мінна небезпека

Станом на 8 грудня 2022 року в Україні так зване мінне забруднення охоплювало близько 170 тисяч квадратних кілометрів, заявляв Зеленський.

29 січня 2023-го року видання Sky News повідомило, що у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням Україна стала найзамінованішою країною у світі. На цей час у зв'язку із бойовими діями понад 40% територій України заміновано.

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