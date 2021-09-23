На місці комунального кінотеатру планують побудувати багатофункціональний комплекс, залучивши інвестора.

Київрада дала дозвіл на знесення під забудову кінотеатру "Загреб".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні Київради 79 депутатів зі 103 зареєстрованих у залі.

Згідно з рішенням, Київрада дозволила комунальному підприємству "Київкінофільм" на знесення комплексу будівель загальною площею 2550,6 кв. метрів кінотеатру "Загреб" на просп. Голосіївському, 116.

КП "Київське інвестиційне агентство" має оформити право на користування земельною ділянкою на просп. Голосіївському, 116 - площею 1,3 га. Це підприємство визначено замовником нового будівництва за вказаною адресою. При цьому Департаменту економіки та інвестицій доручається провести інвестиційний конкурс зі залучення інвестора для будівництва "Об’єкта громадського призначення".

Читайте такожУ Києві повністю "зачистили" один з найбільших ринків (фото)У документах рішення зазначено, що інвестор повинен відшкодувати вартість об’єктів, які зносять, шляхом перерахування коштів до спецфонду бюджету Києва.

Депутат Київради Ігор Кириленко, який закликав не підтримувати цей проект рішення, звернув увагу на низьку оціночну вартість, що має бути відшкодована інвестором. Він підкреслив, що оцінка майна була здійснена ще у 2018 р. і не актуальна на сьогодні. Кириленко зазначив, що проект рішення підготовлений ще у 2017 році, але депутати попереднього скликання Київради не наважились його прийняти.

Дійсно, у проекті рішення вказано, що суб’єкт оціночної діяльності визначив ринкову вартість нежитлових будівель по просп. Голосіївському, 116 станом на 26 березня 2018 р. – 20 000 630,0 гривень. (без ПДВ).

Разом з тим в обгрунтуванні проекту рішення зазначено, що за розрахунками Київського інвестиційного агентства, реалізація рішення дозволить створити за інвестиційні кошти 2,6 тис. кв. метрів приміщень громадського призначення, 3,7 тис. кв. метрів офісних приміщень, 1,3 тис. кв. метрів спортивної зони, паркінг площею 2,5 тис. кв. м.

В умовах конкурсу передбачається прописати, що інвестор передає місту частину побудованих приміщень безоплатно, і їхня площа не має бути меншою за знесені.

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У рішенні зазначено, що кінотеатр "Загреб" побудований у 1989 році, але приміщення кінотеатру не використовуються з 2018 року через незадовільний стан конструкцій, інженерних мереж та внутрішнього облаштування. Будівля перебуває на балансі КП "Київкінофільм" на праві господарського відання.

Кінотеатр "Загреб", зведений у 1980-х роках у Голосіївському районі.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві збираються знести популярний ринок - "Деміївський". Нібито на його місці збираються побудувати 85-метрову будівлю з торговим центром.

Автор: Інна Андаліцька