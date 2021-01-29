Біля будівлі Київської міської державної адміністрації 28 січня відбувся мітинг інвесторів ЖК "Варшавський", "Варшавський Плюс" і "Варшавський 2" з вимогою повернути їм гроші або житло.

Учасники акції скандували "Молчанова, поверни нам наші гроші!", "Молчанова, поверни наше житло!". Йдеться про власницю забудовника зазначених житлових комплексів StolitsaGrouр. Про це повідомляє "Обозреватель".

За словами інвесторів, про те, що будівництво призупинено, дізналися зі ЗМІ. При цьому, зазначають вони, Stolitsa Group продовжує активно продавати квартири в недобудованих будинках.

"Ми прийшли сюди, щоб звернути увагу місцевої влади на те, що забудовники ЖК "Варшавський" – шахраї. Я і багато сотень киян вклали гроші у квартири і вже багато місяців, як ми повинні були жити у своєму житлі, але нам ніхто нічого не пояснює. Зі ЗМІ ми дізналися, що зупинилося будівництво і квартир ніяких не буде. Дійсно, зараз на будівельних майданчиках нічого не відбувається. Ми прийшли сюди, щоб нам хтось відповів",- розповів один з інвесторів.

Чоловік додав, що відповідальність за будівництво несе керівник Stolitsa Group Влада Молчанова. Він наголосив, що демонстранти хочуть справедливості, тому що всі вони продовжують орендувати житло і витрачати свої гроші, хоча вже повинні були заселятися у власні квартири.

Відео: Telegram "Киев Сейчас"

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що керівник StolitsaGrouр Влада Молчанова намагалася рейдерським способом захопити київський ринок "Столичний".

У січні 2021 року антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції України поставила крапку у питанні претензій компанії "Спецбуд-Моноліт", яку пов'язують із забудовниками Молчанової та Раймондасом Туменасом. Комісія дійшла висновку, що ініційоване представниками цієї компанії внесення змін до реєстру права власності на один з павільйонів ринку і подальший "перепродаж" цього об'єкта – незаконні.

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Автор: УНІАН