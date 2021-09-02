Покришки звозять і складають за парканом на вулиці Каховській.

В одному зі спальних районів столиці помітили величезне звалище, куди звозять старі автомобільні покришки, які раніше були невід'ємними атрибутами дворів багатоповерхівок.

Відповідні фото з'явилися в Телеграм-каналі "Київ оперативний". Як стверджує автор публікації, кадри було відзнято на вулиці Каховській у Дніпровському районі.

"Ого, а оце звалище по нормах екології може розміщуватися біля житлових будинків?", - йдеться у повідомленні.

На одному з фото можна побачити, як вантажівка привезла на звалище чергову партію покришок й залишає їх там.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві комунальники почали очищати двори багатоповерхівок від старих автомобільних покришок. До того ці покришки використовувалися в якості арт-об'єктів, огорож для дерев, клумб тощо.

За даними фахівців, старі покришки несуть небезпеку навколишньому середовищу і здоров'ю людей.

При контакті з водою, землею або при нагріванні сонячними променями вони виділяють масу хімічно активних сполук, які, потрапляючи в людський організм, викликають важкі захворювання.

Днями в мережі показали, як виглядає "кладовище" загублених під час зливи автомобільних номерів у місті Вишгород під Києвом.

Автор: Юрій Годован