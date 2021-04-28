У Києві комунальники почали очищати двори багатоповерхівок від старих автомобільних покришок.
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Раніше ці покришки використовувалися в якості арт-об'єктів, огорож для дерев, клумб тощо
За даними фахівців, старі покришки несуть небезпеку навколишньому середовищу і здоров'ю людей.
При контакті з водою, землею або при нагріванні сонячними променями вони виділяють масу хімічно активних сполук, які, потрапляючи в людський організм, викликають важкі захворювання.
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