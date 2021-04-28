Київські комунальники очищують двори від автомобільних покришок, які використовувалися в якості арт-об'єктів.

У Києві комунальники почали очищати двори багатоповерхівок від старих автомобільних покришок.

Читайте такожКліматична криза змістила вісь Землі-вчені

Раніше ці покришки використовувалися в якості арт-об'єктів, огорож для дерев, клумб тощо

За даними фахівців, старі покришки несуть небезпеку навколишньому середовищу і здоров'ю людей.

При контакті з водою, землею або при нагріванні сонячними променями вони виділяють масу хімічно активних сполук, які, потрапляючи в людський організм, викликають важкі захворювання.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Лиманська