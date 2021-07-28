За словами правоохоронців, вулиця перекрита до Михайлівської площі.

У центрі Києва через заходи до 1033-ї річниці з дня хрещення Русі-України перекрито рух вулицею Трьохсвятительською.

Як передає кореспондент УНІАН, рух вулицею зранку не здійснюється.

Знизу вулиці, на Європейській площі, поліцейські контролюють, аби автомобілі не заїздили на цю вулицю.

За словами правоохоронців, вулиця перекрита до Михайлівської площі.

Також кордон правоохоронців розмістився, зокрема, на перетині Трьохсвятительської та Костьольної, де знаходиться один із входів до парку Володимирська гірка. Як відомо, там сьогодні має відбутися молебень.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у центральній частині Києві було обмежено рух транспорту у зв'язку з проведенням заходів із відзначення 1033-ї річниці Хрещення Русі-України.

Того ж дня прес-служба патрульної поліції Києва повідомила, що у Києві 28 липня знову перекриють рух однією з центральних вулиць через заходи до 1033-ї річниці з дня хрещення Русі-України.

"28 липня у зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській. Патрульні забезпечуватимуть порядок та безпеку, аби все відбулось без порушень", - йдеться у повідомленні.

У поліції закликали усіх учасників заходу не порушувати правопорядок та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки.

Автор: Таня Поляковська