Слабошпицький-автор понад двох десятків книг для дітей та юнацтва, прози, публіцистики та літературної критики.

Сьогодні в Києві пройдуть похорони українського літературознавця, письменника і громадського діяча Михайла Слабошпицького.

Про це повідомила його дружина Світлана Короненко в Facebook.

"Церемонія прощання з Михайлом Слабошпицьким відбудеться в середу, 2 червня, в Будинку письменників (вул, 2). Початок о 10: 30. Відспівування в Михайлівському соборі з 12: 30. Поховання на Байковому кладовищі о 15: 00 (33 ділянка)", - написала вона.

Читайте такожВ Одесі на спортивному майданчику помер 15-річний онук Олега Філімонова

Михайло Слабошпицький народився 28 липня 1946 у селі Мар'янівка Черкаської області. Закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Працював кореспондентом, був редактором відділу критики газети «Літературна Україна», головним редактором газети «Вісті з України», журналу «Вавилон-XX».

З 1995 року - виконавчий директор Ліги українських меценатів, директор видавництва «Ярославів Вал».

Він батько кіносценариста й режисера Мирослава Слабошпицького та журналістки Іванни Слабошпицької.

Автор численних книг, зокрема роману «Марія Башкирцева», «Поет із пекла (Тодось Осьмачка)», «Никифор Дровняк із Криниці», «З голосу нашої Кліо», «Українські меценати», «Українець, який відмовився бути бідним» (про Петра Яцика), «Пейзаж для Помаранчевої революції», «Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші», «25 поетів української діаспори»,

Автор понад двох десятків книжок для дітей та юнацтва, прози, публіцистики й літературної критики.

Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2005) та багатьох інших престижних премій: імені Лесі Українки (1993), імені Олександра Білецького (1979), імені Олени Пчілки, імені Братів Лепких (1998), «Берег надії» імені Василя Симоненка (1999), «Звук павутинки» імені Віктора Близнеця (2001), імені Михайла Коцюбинського (2003), імені Івана Багряного (2007).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Броскова