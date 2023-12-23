Перевірка має бути завершена до 29 грудня.

У Києві після вчорашнього інциденту з обвалом стелі в укритті школи проведуть негайну інспекцію всіх укриттів. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

"Аварія в шкільному укритті Соломʼянського району не має повторитися… Тому я як начальник Київської міської військової адміністрації підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що ще з вчорашнього дня в столиці в цілому і в кожному районі окремо створені комісії з залученням необхідних фахівців для перевірки укриттів на предмет безпеки (в тому числі стану інженерних мереж).

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Комісії мають перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати, а у разі виявлення недоліків – усунути їх в найкоротший термін.

Щодо вчорашнього інциденту, то в КМВА повідомили, що наслідки аварії усунуті в повному обсязі.

Аварія в укритті Києва - що відомо

Нагадаємо, 22 грудня у Києві під час тривоги в укритті школи в Солом'янському районі стався обвал стелі через прорив труби. Як повідомили в КМВА, в укритті зірвало вентиль батареї опалення, внаслідок чого затопило стелю і вона обвалилася. На щастя, ніхто не постраждав.

Повідомлялося, що в цьому укритті зовсім нещодавно було проведено ремонт.

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