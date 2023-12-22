В укритті нещодавно було проведено ремонт.

У Києві під час тривоги в одному з укриттів стався обвал стелі через прорив труби, повідомляють у соцмережах.

Тг-канали повідомляють, що інцидент стався в укритті школи школи 229, там у цей час перебували діти.

На відео видно, що спочатку зі стелі в декількох місцях струменем тече вода, а потім раптово обвалюються кілька плит зі стелі разом зі світильниками.

При цьому видно, що у кутку, де стався обвал, знаходилося досить багато дітей, вони туляться до стін.

На фоні чутно крики, тож, схоже, деякі діти налякані. Водночас ті, хто знаходився дещо далі від місця катастрофи, спокійно знімають на телефон все що відбувається.

Заступник міністра з питань стратгалузей промисловості Тимур Ткаченко вже пообіцяв провести експертизу та слідство.

"Під час повітряної тривоги діти були в укритті, стався обвал стелі через прорив труби. На щастя, ніхто не постраждав. Школа 1981 року. Вже встановлюються деталі. Слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом", - написав він у Facebook.

Він додав, що укриття перевірялося нещодавно - одразу після його ремонту, який було проведено "за небюджетні кошти благодійного фонду".

Ситуація з укриттями - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні запрацював офіційний портал "Залізне укриття" за посиланням www.ironshelter.gov.ua.з інформацією про всі об'єкти цивільного захисту в державі, які є доступними для громадян.

У фонді захисних споруд цивільного захисту налічується 61 803 укриття. Цього року з них привели до ладу 3891 об'єкт за 5,2 мільярди гривень.

У жовтні у Мінстратегпромі повідомляли, що в Україні 20% укриттів непридатні до використання за призначенням.

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