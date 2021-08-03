Учасники акції привітали політв'язня з 38 днем народження і побажали наступний день народження зустріти в Україні.

На Майдані Незалежності відбулася акція у підтримку українського політв’язня Валентина Вигівського, який вже 7 рік знаходиться у російській в’язниці.

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності у Києві декілька десятків активістів, зокрема, колишні політв’язні Кремля Володимир Балух, Олег Сенцов, також правозахисники, рідні та знайомі Валентина Вигівського провели акцію на його підтримку та привітали з Днем народження – йому сьогодні виповнюється 38 років.

Зокрема, як розповів батько Вигівського Петро Вигівський, його син продовжує знаходитися в одиночній камері у російській в’язниці у колонії суворого режиму №11 в місті Кіровочепецьк.

Останнім часом, після того, як його син в знак протесту оголосив про намір сухого голодування, умови його утримання в колонії дещо пом’якшили, але вони продовжують бути нелюдськими.

Читайте такожВ політв'язня Газієва у російському СІЗО стався мікроінсульт"До червня мій син знаходився весь час в одиночній камері, після того, як його перевели в колонію Кіровочепецька. Він знаходився у так званому приміщенні камерного типу, а людською мовою це зветься карцер. У червні, зважаючи на те, що Валентин зібрався оголосити безстрокове жорстке голодування та зважаючи на суспільний тиск, його перевели в режим СУС (специальные условия содержания). Це мало відрізняється від ПКТ, але тепер вночі його не будять для перевірки. Йому поставили стіл, де можна писати листи, оскільки раніше впродовж 5 років він був змушений писати на підлозі або стіні. Також йому поставили телевізор, який показує всього одну програму. Хоч якесь покращення", - сказав Петро Вигівський.

Він також додав, що його син не полишив думку про голодування, а відтермінував його.

"Сподіваємося, що цей термін перекриє той час, коли українських політв’язнів звільнять", - сказав батько.

Також він додав, що йому та його дружині – матері Вигівського вдалося додзвонитися до чергового у колонії й той погодився передати привітання Валентину з Днем народження.

Як повідомляв УНІАН, Вигівського російські окупанти затримали у вересні 2014 року під час приватного візиту до Сімферополя.

У грудні 2015 року Московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за начебто шпигунство в авіаційній сфері, а саме - за "залучення через інтернет працівників організацій російського оборонно-промислового комплексу авіаційно-космічного профілю до збирання та надання йому за грошову винагороду закритої технічної документації щодо поточних перспективних розробок".

Вигівського утримують у колонії у Кіровській області РФ.

Автор: Дмитро Хилюк