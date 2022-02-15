Адміністрація шкіл розіслала батькам інструкції на випадок НП

Київським школярам провели інструктаж, куди бігти та що робити в разі надзвичайних ситуацій. Батькам адміністрація шкіл також розіслала інструкції на випадок НП.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці розповіли дітям, як правильно поводитися у разі надзвичайної ситуації, та закликали не панікувати. На уроках школярам показували вибухонебезпечні предмети, яких необхідно остерігатися.

За словами дітей, такі інструктажі додають їм сміливості та впевненості, адже вони знають, що робити в тій чи іншій ситуації. У свою чергу в поліції зазначили, що такі тренування потрібні, тому що вони додають дітям впевненості.

"Ці навчання не про паніку. Ці вчення про те, як вижити в екстремальній ситуації. Школу можуть і замінувати, а може статися пожежа – даний алгоритм підходить до різних екстремальних ситуацій", - зазначив заступник керівника управління вибухотехнічної служби поліції Києва Ігор Войцеховський.

Раніше УНІАН розповідав, що покласти в тривожний чемоданчик. Він знадобиться навіть тим, хто не вірить у вторгнення Росії. Адже така річ буде корисна в будь-якій надзвичайній ситуації, такій як пожежа, природна катастрофа або терористичний акт.

Крім того, журналісти склали детальну інструкцію для перевірки навчального закладу вашої дитини на випадок надзвичайної ситуації.

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