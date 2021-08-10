У КМДА пояснили керівникам підприємств та ФОП, як отримати перепустку.

Відсьогодні в Києві запрацювала в тестовому режимі електронна система подачі заявок, за якою можна буде отримати спеціальні перепустки для проїзду в громадському транспорті на випадок посилення карантинних обмежень.

Про це повідомили у Київській міській держадміністрації.

"Врахувавши попередній досвід та побажання підприємців, ми змінили механізм видачі спецперепусток на транспорт. Відтепер це можна зробити онлайн. Ними зможуть скористатися ті підприємства та організації, що забезпечують життєдіяльність міста", – повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, навіщо у Києві збирають списки на спецперепустки в транспортВін зазначив, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, аби заздалегідь пройти необхідну перевірку та отримати дозвіл. Місто зможе визначити кількість спецперепусток саме для тих категорій, які забезпечують безперебійну життєдіяльність столиці.

Для замовлення спеціальних перепусток керівникам підприємств та фізичним особам-підприємцям потрібно:

Авторизуватись у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис). Керівник може додати до 10 довірених осіб, що матимуть доступ до системи. Заповнити електронну форму заявки. При цьому підприємствам потрібно обґрунтувати критичну необхідність працювати в локдаун. Для юридичних осіб необхідно вказати код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України), для фізичних осіб-підприємців – види діяльності відповідно до КВЕД. Відповідь надійде на електронну пошту, зазначену в заявці. У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані та номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника.

У КГГА зазначають, що для запобігання фальсифікації, всіх працівників, поданих у списку, будуть перевіряти щодо працевлаштування в зазначеній установі, підприємстві чи організації.

Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного працівника можна отримати у системі https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Після отримання дозволу транспортна картка працівника активується автоматично. Перевірити наявність спеціальної перепустки працівник зможе самостійно, завантаживши на смартфон застосунок "Київ Цифровий" та додавши транспортну карту.

"Важливо: працюватимуть картки трьох видів – транспортна картка нового зразка, старого зразка та картка киянина. Транспортні картки, власники яких не отримали право на спецперепустку, на час локдауну будуть заблоковані", - наголошується у повідомленні КГГА.

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Автор: Катерина Гірник