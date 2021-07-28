Підприємства просять подати списки людей, які потребуватимуть перепусток.

У Києві почали підготовку до можливого локдауну - проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті.

Сайт "Страна" опублікував лист, підписаний заступником голови Голосіївської РДА Олегом Калугіним, який розіслали підприємцям району. У тексті документа їх просять до 3 серпня подати відповідні списки. Подібні листи були розіслані на підприємства, установи та організації всіх форм власності критичної інфраструктури міста.

16 липня Київський міський штаб з ліквідації наслідків НС, пов'язаної з коронавірусом, доручив направити відповідні звернення на всі підприємства міста. Списки складають на випадок посилення карантинних обмежень.

Раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що восени Україна може повернутися до локдауну через новий спалах коронавірусу, проте відомство намагається зробити все, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень.

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Автор: Юрій Годован