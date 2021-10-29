Дитячі садочки продовжують працювати за умови повної вакцинації 100% працівників закладу.

Із 1 листопада всі столичні школи працюватимуть у дистанційному режимі. Відповідне рішення прийняли на засіданні Постійної комісії з питань ТЕБ та НС КМДА. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Робота закладів освіти під час зростання захворюваності – це неабиякий виклик! Важливість та ефективність вакцинації доведена цифрами: серед 70 тис. освітян наразі хворіє на COVID-19 менше ніж 1%. Водночас, як зазначають фахівці, новий штам активно передається саме через дітей, і хворіти починають їх найближчі родичі", – розповів Мондриївський.

За його словами, 300 тисяч столичних школярів – це безпосередній контакт із втричі більшою кількістю людей. Тому місту потрібен цей додатковий час для того, щоб виконати рекомендації медиків та нарешті розірвати ланцюг захворюваності.

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"Дистанційне навчання – це, в першу чергу, необхідність завантажити школярів роботою та обмежити їх від спілкування між собою. До того ж, ми пішли на радикальні заходи та заборонили дітям шкільного віку відвідувати торговельні центри та кінотеатри без супроводу дорослих. Ми робимо цей крок, аби зберегти життя та здоров’я киян. Я ще раз закликаю киян вакцинуватися – на сьогодні це єдиний шлях убезпечити себе та своїх близьких!" – додав Мондриївський.

Також він зазначив, що попередній досвід дистанційного навчання в Києві показав, що такий формат за всіма показниками був успішним та ефективним.

Нагадуємо, що дитячі садочки продовжують працювати за умови повної вакцинації 100% працівників закладу.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з наступного тижня, у Києві оголошено "червону" зону епідеміологічної небезпеки.

Автор: Лариса Бекета