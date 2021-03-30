Небайдужих просять відгукнутися та допомогти парі з працевлаштуванням.

У Києві пара бездомних вирішила повністю змінити своє життя на краще. Вони отримали нові паспорти, збираються одружитися та знайти пристойну роботу.

Про це повідомили у Святошинській РДА.

Їх виявили співробітники управління соціального захисту населення під час патрулювання.

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«У бурхливі часи переїхав до міста Києва. Документи залишилися на непідконтрольній території, тому з працевлаштуванням постійно виникали труднощі. Хоча у нього дві вищі освіти - викладач іноземних мов і будівельник».

Небайдужих просять відгукнутися та допомогти парі з працевлаштуванням.

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Автор: Катерина Шварц