У Києві пара бездомних вирішила повністю змінити своє життя на краще. Вони отримали нові паспорти, збираються одружитися та знайти пристойну роботу.
Про це повідомили у Святошинській РДА.
Їх виявили співробітники управління соціального захисту населення під час патрулювання.
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«У бурхливі часи переїхав до міста Києва. Документи залишилися на непідконтрольній території, тому з працевлаштуванням постійно виникали труднощі. Хоча у нього дві вищі освіти - викладач іноземних мов і будівельник».
Небайдужих просять відгукнутися та допомогти парі з працевлаштуванням.
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