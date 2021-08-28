Захід розпочнеться о 07:00 і триватиме до 13:00.

У Києві у неділю, 29 серпня, на Троїцькій площі та вулиці Великій Васильківській обмежать рух транспорту через проведення спортивного заходу "Кольоровий забіг" (The Сolor Run).

Як повідомили у прес-службі КМДА, захід розпочнеться о 07:00 та триватиме до 13:00. Учасники рушать за маршрутом: Троїцька площа – вулиця Велика Васильківська.

За вказаним маршрутом передбачене обмеження руху транспортних засобів:

на ділянці від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультури – з 06:30 до 13:30;

на ділянці від вулиці Фізкультури до вулиці Євгена Коновальця – з 07:30 до 13:30.

Читайте такожУкраїнцям показали нові вагони УЗ: є прототип капсульних, майже як у Японії (фото)Можливе також обмеження руху на ділянках прилеглих вулиць: Ділової, Івана Федорова, Лабораторної, Предславинської та провулку Бориса Шахліна.

Також передбачено зміни руху громадського транспорту.

Зокрема, 29 серпня з 07:00 до 13:00 рух буде організовано:

автобусів маршруту № 5 – в напрямку залізничного вокзалу від вул. Ізюмської до вул. Ямської за власною трасою, далі вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська, далі за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 20 – від ж/м Корчувате до ст. м. "Либідська";

тролейбусів маршруту № 12 – на ділянках від ст. м. "Васильківська" до ст. м. "Либідська" та від залізничного вокзалу до Ботанічного саду (за маршрутом руху ТР 14);

тролейбусів маршруту № 40 – від вул. Кадетський гай до вул. Волгоградської;

тролейбусів маршруту № 91Н – від вул. Милославської до ст. м. "Либідська".

Як раніше повідомляв УНІАН, погода різко зміниться в неділю, 29 серпня. Цього дня в Україну увірвуться грози та проливні дощі, які пройдуть у західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій.

Автор: Світлана Закелова