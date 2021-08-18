Забіг пройде в рамках святкування 30-ї річниці Дня Незалежності.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який запропонував платити вчителям премії за щеплення від COVID-19, оригінально підійшов до мотивування чиновників зайнятися спортом. Він пообіцяв премії десяти кращим бігунам.

Про це повідомляє місцеве видання Galka.

У місті заплановано низку заходів, присвячених 30 річниці Незалежності України. Так, 24 серпня відбудеться пробіг у вишиванках.

"Ми там пробіжку готові зробити. Беріть список наших, всі начальники департаментів, управлінь, заступники беруть форму, кеди та біжимо три кілометри навколо озера. Готуйтеся", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ Івано-Франківську вирішили сформувати загін добровольців на випадок вторгнення РФПри цьому Марцінків пообіцяв, першим десяти чиновникам премії.

Як раніше повідомляв УНІАН, у центрі столиці на Майдані Незалежності та Хрещатику почалася перша з трьох репетицій параду з нагоди 30-річчя Незалежності України. Уздовж Хрещатика виставлені кордони правоохоронців, щоб пішоходи не гуляли по проїжджій частині. А на Майдан Незалежності також не пускають пішоходів.

Слід зазначити, що на Майдані триває спорудження святкової сцени, а Хрещатиком вже починає рухатися військова техніка, там вже знаходяться військовослужбовці ЗСУ.

Автор: Анастасія Горбачова