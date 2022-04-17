Микола Поворозник зазначив, що по столиці влучень не було.

Жителі Києва у неділю, 17 квітня, чули вибухи. Місцева влада припускає, що це, можливо, працювала система ППО.

Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телемарафону UA.

За його словами, в Києві лунали сигнали повітряної тривоги, але він запевнив, що в столиці вибухів не було.

"Попри те, що в Києві ввечері і вранці звучали сигнали повітряної тривоги, в столиці спокійно - ніяких вибухів не було. Це, швидше за все, була робота протиракетної оборони", - зазначив Поворозник.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що місто вранці потрапило під ракетний обстріл. За словами міського голови, пошкоджено інфраструктурні об'єкти.

Також він повідомив, що комунальники працюють у посиленому режимі, але можливі перебої з електроенергією та водопостачанням, каналізуванням.

Варто зазначити, що 15 квітня російськими окупанти завдали три ракетні удари по об'єктах в Київській області. А 16 квітня окупанти обстріляли Дарницький район Києва. Одна людина загинула, кілька людей госпіталізовані.

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