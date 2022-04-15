Загалом планується змінити назви близько 70 вулиць, бульварів та провулків міста

Сьогодні у місті Кременчук на Полтавщині розпочато процес дерусифікації назв вулиць міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Віталій Малецький.

- Російська агресія та звірства рашистських військ на території України, геноцид рф проти українського народу на століття вперед перекреслили можливість нормального сприйняття росії та всього, що з нею пов’язано, - так пояснив мер Кременчука Малецький прийняте рішення.

Вже 15 квітня на сесії міської ради перейменовано вулицю імені російського поета Маяковського. Їй дали нову назву – Єднання України.

- З перших днів війни на цій вулиці у гуртожитках проживають родини переселенців зі зруйнованих міст: Харкова, Сум, Краматорська, Маріуполя та інших міст-героїв. На ній знаходиться координаційний Центр допомоги біженцям, в якому самовіддано працює велика кількість наших волонтерів. Тут відбувається справжнє єднання українців з усіх куточків нашої країни, - розповів Віталій Малецький.

Кременчук став одним з перших міст України, де вирішено почати дерусифікацію топонімічних назв. Загалом планується перейменувати близько 70 вулиць, бульварів та провулків. Нові назви з урахуванням думки громадськості підбере спеціальна комісія, а остаточне рішення прийматиме сесія міської ради.