Інформація про постраждалих уточнюється.

Окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Орки обстріляли Полтавщину. Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах і житлових будинках", - написав Лунін.

За його словами, в містах працюють всі відповідні служби.

Інформація про постраждалих уточнюється.

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