Під обстріл потрапили два міста Полтавщини / REUTERS
Окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Орки обстріляли Полтавщину. Полтава. Вночі ракетний удар по одному з інфраструктурних об'єктів. Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних об'єктах і житлових будинках", - написав Лунін.
За його словами, в містах працюють всі відповідні служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.