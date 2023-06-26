Сьогодні відзначається День кримськотатарського прапора.

У тимчасово окупованому Росією Криму російські поліцейські зупинили колону авто під кримськотатарськими прапорами, затримали трьох кримських татар та оштрафували їх.

Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, російські окупанти вкотре порушили права корінного народу України.

"Напередодні Дня кримськотатарського прапора російська поліція у Білогірському районі зупинила колону авто під кримськотатарськими прапорами і затримала трьох кримських татар", - розповів він.

За словами омбудсмена, Рустем Курносов, Енвер Асанов та Ебабіль Ібрагімов прямували до підніжжя Білої Скелі, аби здійснити сходження з національними символами.

Однак, на думку підконтрольної Кремлю поліції, таке сходження нібито є масовим і незаконним публічним заходом.

На 73-річного Рустема Курносова та 65-річного Енвера Усеїнова, у якого 3 група інвалідності та цукровий діабет, силовики склали протоколи.

Згодом окупаційний Білогірський райсуд призначив Рустему Курносову та Енверу Усеїнову штрафи по 20 тисяч рублів кожному за нібито "організацію чи проведення публічного заходу без повідомлення".

"Вимагаю припинити систематичні переслідування кримських татар за національною ознакою на території півострова. Закликаю міжнародну спільноту долучитися до захисту прав корінних народів України, а особливо тих, хто сьогодні залишається на кримському півострові", - закликав Лубінець.

Росія систематично переслідує кримських татар у Криму

Як відомо, сьогодні відзначається День кримськотатарського прапора. Кримські татари є корінним народом України, як й караїми та кримчаки, і більшість з них проживає в тимчасово окупованому росіянами Криму. Після захоплення півострова Росія систематично переслідує, катує та вбиває проукраїнське населення Криму.

Саме кримські татари піддаються найбільшому тиску з боку окупаційної російської влади Криму за свою позицію. Понад 9 років вони зазнають систематичних репресій, проти них фабрикують справи за нібито тероризм та участь у терористичних організаціях.

За останніми даними, за сфабрикованими "кримськими" кримінальними справами у СІЗО та в’язницях Росії та Криму продовжують перебувати близько 120 осіб.

Більшість ув’язнених - саме кримські татари, яких звинувачують в участі у забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір" або в "українському націоналістичному батальйоні" - батальйоні імені Номана Челебіджихана, а також у пропаганді терористичних чи екстремістських, з точки зору РФ, організацій.

Ці організації українським законодавством не заборонені. Також правозахисники відзначають систематичне порушення прав кримчан на справедливий суд, адже у якості доказів у цих справах "суди" визнають свідчення анонімних свідків, більшість з яких є співробітниками ФСБ РФ.

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