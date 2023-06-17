Чоловіка звинуватили в організації діяльності забороненої в Росії ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".

Суд у Росії виніс черговий незаконний "вирок", присудивши кримському татаринові Ансару Османову 20 років колонії суворого режиму з відбуванням перших п’яти років у в’язниці з жорсткими умовами.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зауважив, що відповідний вирок чоловікові оголосив російський військовий суд у Ростові-на-Дону.

Лубінець розповів, що багатодітного батька, активіста "Кримської солідарності" звинуватили в організації діяльності ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", яка заборонена в Росії, але діє без обмеження в Україні та на рівні національних законодавств багатьох країн світу.

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"Сам термін на два роки більший, ніж просив для Османова прокурор, і перший такий термін за цією категорією кримінальних справ. Найбільший термін ув'язнення до цього становив 19 років. Якщо незаконний вирок буде втілено в реальність, то Ансару Османову, буде 70 років, коли його звільнять: він не буде бачити, як ростуть його п’ятеро дітей", - наголосив омбудсмен.

Уповноважений розповів, що Османов свій вирок назвав "помстою спецслужб". У своєму останньому слові він заявив, що таке свавілля не має розумного пояснення.

"Сотні зниклих, арешти за надуманими обвинуваченнями, тортури невинних, вибиття неправдивих показів, практика таємних свідків, – це все історія аналогічних доносів НКВД, насильницька депортація мусульман у далекі табори та в’язниці, сотні дітей, які стали сиротами за живих батьків", - написав Лубінець.

Він підкреслив, що незаконні "вироки" кримським татарам за політично мотивованими справами є черговим доказом системних репресій Росії стосовно представників корінного народу Кримського півострова.

"В такий спосіб агресор намагається залякати й придушити будь-які нелояльні громадянські рухи та ініціативи в тимчасово окупованому Криму", - написав омбудсмен.

Так, він закликав міжнародну спільноту відреагувати на ганебне судилище та вимагати від Росії негайного звільнення Османова, а також інших громадян України, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Російська окупація Криму - справа "Хізб ут-Тахрір"

Ісламська політична партія "Хізб ут-Тахрір" визнана в Росії терористичною. Проте в Україні діяльність цієї партії не заборонена.

Після окупації Криму Росією кримінальні "справи Хізб ут-Тахрір" почали порушуватися і на півострові.

На думку правозахисників, членів організації переслідують не за підготовку державного перевороту і тероризм, а за публічні акції прихильників партії проти політичних репресій в Криму, системну критику російської влади, і за масову нелояльність серед кримських татар у відповідь на захоплення Росією півострова в 2014 році.

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