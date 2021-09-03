Начальники Льотної академії та Льотного училища вимагали гроші від директора однієї з місцевих фірм за укладання договорів про співпрацю.

У Кропивницькому Служба безпеки затримала на хабарі у 20 тисяч доларів начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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Зазначається, що посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією.

"У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва.

Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Посадовців затримано відповідно до ст. 208 КПК України, тривають невідкладні слідчі дії за місцями роботи та проживання зловмисників.

Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрано відповідний запобіжний захід.

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Автор: Світлана Макринська