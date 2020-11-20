Підприємці кажуть, що масові поліцейські рейди, організовані минулими вихідними, їх не злякали, і вони продовжать працювати.

Львівські ресторатори записали відеозвернення до влади, в якому постали без штанів. Таким чином вони виступили проти карантину вихідного дня.

Відповідне відео опубліковане у Facebook "Дайте працювати".

Підприємці кажуть, що масові поліцейські рейди, організовані минулими вихідними, їх не злякали, і вони продовжать працювати. Запевняють: дотримуються усіх санітарних та карантинних вимог, і їхні заклади — безпечні.

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"... У той час, коли інші країни пропонують плани боротьби з епідемією та роблять реальні кроки, наш уряд вводить карантин вихідного дня, котрий нічого не змінить, лиш вб'є наш бізнес і вижене тисячі наших людей на вулиці", - наголосили вони.

Ресторатори пропонують терміново скасувати карантин вихідного дня й почати реальну боротьбу з коронавірусом: зайнятися медициною, тестувати людей, відкривати госпіталі.

"Якшо треба – вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все, абсолютно все, але вже, і на зрозумілий термін", - наголосили ресторатори.

"Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо цього зробити з тисячами наших людей", – заявили підприємці.

Карантин вихідного дня: що відомо

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

13 листопада мер Львова Андрій Садовий заявив, що виконком міськради ухвалив рішення до 30 листопада суботи та неділі на території міста оголосити робочими днями для закладів культури, громадського харчування, ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів та ринків.

Раніше про те, що не мають наміру виконувати рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня, заявили мери Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Львову та іншим містам України не вдасться уникнути карантину вихідного дня завдяки робочим суботам та неділям.

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Автор: Ольга Робейко