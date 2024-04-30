Їм вручили повістки за місцем реєстрації та відпустили.

Представники територіального центру комплектування сьогодні затримали двох медичних фізиків онкологічного центру Першого медоб’єднання Львова для уточнення облікових даних.

Як повідомляє телеграм-канал Львівич, працівників онкоцентру забрали по дорозі на роботу.

"Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася. 100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК", — зазначає телеграм-канал, посилаючись на повідомлення від його читачів.

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У Львівському обласному ТЦК та СП підтвердили інформацію про доставку вказаних працівників.

"Двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили до ТЦК. Перевірили дані і виявили, що вони перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством", - пояснили у ТЦК, повідомляє "Еспресо.Захід".

У Першому медоб’єднанні Львова зазначили, що двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК – для уточнення облікових даних. Після чого вони повернулися до роботи.

"Онкологічний центр Першого медоб’єднання Львова працює у звичному режимі", - запевнили у медзакладі.

Затримання водіїв фур працівниками ТЦК на Закарпатті

Нещодавно Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України повідомила, що працівники ТЦК незаконно затримали у Закарпатській області водіїв кількох вантажівок, які здійснювали транзитне перевезення товарів з Європи до України. Їх швидко мобілізували і направили для проходження військової служби до військових частин.

У Закарпатському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що водії вантажівок такі ж громадяни України як і інші. Вони повинні мати при собі необхідні військово-облікові документи. Якщо їх немає у наявності, у таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в ТЦК для уточнення даних.

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