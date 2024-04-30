Це пов'язано з новим законом про мобілізацію.

На Черкащині об'єднаний міський територіальний центр комплектування не приймає документів на оформлення відстрочки від військової служби від 25 квітня 2024 року.

У відомстві уточнили, чому так сталося, і чи мають право на відстрочку українці згідно з чинним законодавством. Речниця ТЦК Аліна Кривошея пояснила, що згаданий документ припинили розглядати тимчасово:

"Має бути окрема постанова Кабінету міністрів України про розроблення інших алгоритмів щодо надання відстрочки. Відстрочку надають районні військові адміністрації, а ми лише формували пакет документів і передавали на розгляд. Рекомендую носити з собою усі документи, які підтверджують, що вам надали право на відстрочку", - акцентувала вона "Суспільне Черкаси".

Зазначимо, що новий закон про мобілізацію набув чинності в Україні від 18 травня. Усі заяви, які українці встигли подати до 25 квітня, розглядатимуться за чинним законом, уточнили в ТЦК.

Там нагадали, що право на відстрочку від армії мають багатодітні чоловіки (в яких більше, ніж троє дітей), ті, хто опікується членом родини з першою та другою групами інвалідності (вважається за опікуна). Також це стосується чоловіків-одинаків, які самостійно виховують дитину, або є батьками дитини з інвалідністю віком до 18 років, деталізувала Кривошея.

Водночас право на відстрочку держава надає на пів року, нагадала вона. Тож кожні шість місяців чоловік має звертатися до ТЦК, щоб оновити свої дані й там вирішують - чи давати відстрочку ще на 6 місяців, чи підстав для цього немає, пояснила речниця.

Скільки справ щодо ухилянтів відкрили в Україні

У квітні 2024 року Офіс генпрокурора України у відповідь на запит ЗМІ надав інформацію, скільки справ щодо ухилянтів відкрили правоохоронні органи від початку повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться про майже 11,3 тис. кримінальних проваджень, відкритих відповідно до ст. 336. КК України. Так, найбільше справ було відкрито у 2023 році (було розпочато 6745 кримінальних проваджень). Там уточнили, яка статистика спостерігається по областях в Україні.

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