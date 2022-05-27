Суміш виробляє американська компанія "Abbot".

Небезпечну дитячу суміш виявили в магазинах Києва. Продукт при вживанні викликає отруєння.

Про це повідомили в Госпродпотребслужбе у Facebook

Суміш виробляє американська компанія "Abbot".

"Повідомлення про спалах харчової інфекції, що, ймовірно, викликана дитячими сумішами (виробник: компанія "Abbot" (США), що експортуються в Україну (одержувач: ТОВ "Кратія ЛТД", вул. Багговутівська, 17-21, м.Київ, 04107) отримане за системою швидкого оповіщення про харчові продукти та корми (RASFF) від 02 березня 2021 року, № № 2022.1018-fup 10", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ТОВ "Кратія ЛТД" добровільно відкликало продукти, виробництва компанії"Abbot". При цьому в Держпродспоживслужбі вказали, що для вилучення продукту є два робочих дні.

Як раніше повідомляв УНІАН, в морозиві з супермаркету відомої мережі, знайшли небезпечну для здоров'я людей речовину - етиленоксид, яке використовується для дезінфекції медичних інструментів.

Крім того, у турецькому м'якому сирі виявили шкідливу добавку-стабілізатор. Українським покупцям рекомендували не купувати вказаний продукт, щоб уникнути негативних наслідків.

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