Серед пріоритетів у державному оборонному замовленні буде ракетна програма і розвиток флоту.

Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що станом на 1 грудня державне оборонне замовлення поточного року профінансовано на 85%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

"Стосовно виконання плану оборонних закупівель, то станом на 1 грудня Державним казначейством обліковано зобов’язань по державному оборонному замовленню на 19,5 млрд грн, а заплановано 23,1, що складає майже 85% від плану. До кінця року ще є чотири банківські тижні, і ми вживаємо всіх заходів, щоби використати всі кошти за призначенням", - сказав міністр.

Також Резніков додав, що серед пріоритетів у державному оборонному замовленні буде ракетна програма і розвиток флоту. "Ми переходимо до практичної стадії будівництва двох військово-морських баз у Бердянську та Очакові", - зазначив він.

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Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський анонсував, що до 2035 року планується реалізація великої програми будівництва військово-морського флоту у три етапи. Буде створено інфраструктуру для будівництва флоту і військово-морських баз. Військово-морська база в Бердянську -- перший етап будівництва саме такого великого флоту.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони розповіли про хід будівництва бази Військово-морських сил у Бердянську.

Автор: Дмитро Хилюк