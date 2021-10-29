Особам, які підробили сертифікати, після розслідувань можуть оголосити підозри, а потім їхні справи передадуть до судів. Їм загрожує до п'яти років тюрми.

Голова Національної поліції Ігор Клименко пояснив, хто має право перевіряти сертифікати вакцинації від коронавірусної інфекції.

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 він зазначив, що перевіру можуть здійснювати багато служб.

"Це і служба Міністерства охорони здоров'я, санітарні лікарні, це і Держпродспоживслужба, це і безпосередньо провідники, якщо це стосується залізничного транспорту", - сказав Клименко.

Також, за його словами, вибірково перевіряти можуть і самі поліцейські. На запитання, чи мають право водії громадського транспорту перевіряти сертифікати, чиновник відповів, що вони "мають попередити пасажирів, що у них мають бути перевірені ці сертифікати, і на борту автобусу (пасажири) мають знаходитись саме з цими документами".

Голова Нацполіції уточнив, що у торговельних центрах сертифікати має перевіряти персонал цих закладів.

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За даними Клименка, на сьогодні вже відкрито 870 кримінальних проваджень, і 92% цих проваджень стосуються підробки документів, ще мова йде про шахрайство і несанкціоноване втручання в електронні та комп'ютерні мережі, а також службові підроблення.

Він сказав, що особам, які підробили сертифікати, після розслідувань можуть оголосити підозри, а потім їхні справи передадуть до судів. Їм загрожує до п'яти років тюрми.

Також Клименко сказав, що підроблені сертифікати можуть продавати у туристичних агенціях.

За його словами, 4 тисячі працівників поліції мають програмне забезпечення на планшетах для перевірки QR-кодів кожного сертифікату.

Посилення карантину у Києві

28 жовтня міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ nf НС оголосив, що з 1 листопада в Києві вводиться "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва. "Червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо", - зазначив він.

Згідно з документом, з 00:00 1 листопада в Києві до окремого рішення заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом, у тому числі, метрополітеном (крім осіб до 18 років) без:

негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або "жовтого" чи "зеленого" COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби.

Також заборонено перевезення пасажирів громадським транспортом - трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі - у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу.

Автор: Віталій Саєнко