Міністр нагадав, що в Україні менше вакцинованого населення, аніж у деяких великих європейських країнах, зокрема у Великій Британії.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому некоректно порівнювати добову COVID-статистику України з великими країнами Європи.

В ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1 міністр нагадав, що в Україні менше вакцинованого населення, аніж у деяких великих європейських країнах.

"Зовсім некоректно брати цифри нашої добової статистики, коли ми зайшли на пік захворюваності, і порівнювати з країнами Євросоюзу, в яких пік захворюваності вже був у серпні-вересні. Вони знизились. Зараз з 15 країн Європейського Союзу з населенням понад 10 мільйонів 11 заходять на повторний пік", - сказав Ляшко.

"Коли брати добову статистику 500-700 випадків (смертності) в Україні, і порівнювати її з Великою Британією, в якій 40 тисяч випадків, але 75% вакцинованих, і бачити цифру 100-200, - тоді у нас буде більше", - сказав Ляшко.

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Він нагадав, що масово кампанія вакцинації в Україні триває чотири місяці.

"Ми за чотири місяці зробили понад 40% щеплень. Ще чотири місяці - буде 60%. Головне, щоб не було тих, хто сіє неправильні речі в наш розум", - заявив Ляшко і закликав вакцинуватися.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Віталій Саєнко