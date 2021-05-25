Офіційні причини смерті українця наразі не названі. Їх буде встановлено після розтину, який проведуть у Панамі.

У територіальних водах Панами за загадкових обставин на борту іноземного судна помер український капітан.

Про це УНІАН повідомив морської юрист Микола Гольбін, до якого звернулася дружина капітана.

За його словами, про смерть жителя Одеської області - капітана судна CENTURY - стало відомо у четвер, 20 травня. Моряки повідомили про це судновласника. Каюту опечатали, і, за даними юриста, тіло кілька днів пролежало у замкненому приміщенні.

«У Панамі - субтропіки, самі розумієте, який це клімат і що відбувається з тілом у таких температурних умовах... Наскільки я знаю, зняти його з борта мали тільки вчора, у понеділок», - сказав Гольбін.

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Офіційні причини смерті українця наразі не названі. Їх буде встановлено після розтину, який проведуть у Панамі. За даними юриста, видимих ​​слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

При цьому, частина екіпажу не вірить у природну смерть 38-річного капітана. Зокрема, дехто з моряків анонімно повідомили, що на борту мали місце конфлікти, і «якби хтось щось підсипав капітану в ліки», вони б не здивувалися.

За словами моряків, судно CENTURY (IMO 9253260, прапор Антигуа і Барбуда) виходило із Шанхая до Панами.

Як уточнив юрист, днями мала відбутися зміна екіпажу, і капітан на поточному тижні планував повернутися додому.

У померлого залишилося двоє неповнолітніх дітей.

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Автор: Лариса Козова