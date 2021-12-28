У Польщі українські громадяни почуваються більш розслаблено та безпечно, що присипляє пильність та часто робить їх легкою здобиччю шахраїв.

До свят у Польщі активізувалися російськомовні шахраї. Близько 1,5 млн українців, які працюють і проживають у країні, – велика цільова аудиторія для аферистів. У Польщі українські громадяни почуваються більш розслаблено та безпечно, що присипляє пильність та часто робить їх легкою здобиччю шахраїв.

Аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal зібрав топ-5 схем обману, на які потрапляють мігранти.

Банківські афери

Найбільш популярна нині схема обману. У зв'язку з великою кількістю українців у Польщі багато крупних банків мають російськомовних консультантів. Цим фактом користуються шахраї. Вони дзвонять, представляються працівниками польських банків і намагаються дізнатися конфіденційну інформацію російськомовного клієнта, щоб отримати доступ до його рахунку. Шахрай переконує, що ви здійснили платіж у розмірі кількох тисяч злотих. Користуючись стресовою ситуацією, запитує, скільки є грошей на рахунку, коли людина востаннє користувалася мобільним банківським додатком. В інших випадках аферисти цікавляться, чи дійсно людина взяла кредит і для підтвердження також просять зайти в додаток з метою з'ясування конфіденційної інформації про рахунок. Часто "співробітники банку" знають ім'я, прізвище і клієнтом якого банку ви є, а номер телефону навіть висвічується з назвою банку. Якщо аферистам вдалося дізнатися секретну інформацію, вони отримують доступ до рахунку та спустошують його.

Фейковий перепис населення

Під виглядом перепису населення, який цього року відбувався в Польщі і був обов'язковим для іноземців, шахраї також намагаються дізнатися деякі секретні дані, які можуть відкрити їм доступ до вашого банківського рахунку – дівоче прізвище матері та інші відомості. Через деякий час вам дзвонить представник банку та називає отриману раніше у "переписі населення" інформацію про вас, щоб ви переконалися, що він справді є співробітником банку. А далі діє за першою схемою. Звертаємо увагу, що збирання відомостей для перепису населення в Польщі вже завершилося.

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Стягнення боргів

Ціллю аферистів є тільки мігранти. Польською мовою, часто з акцентом, шахраї розповідають про заборгованості або взятий на ваше ім'я кредит. І в цьому випадку вони намагаються вивідати ваші дані та примусити до переказу для погашення заборгованості або самі знімають гроші з вашого рахунку.

Sms-aфера з посилками

Шахраї розсилають повідомлення, що потрібно зробити передоплату за доставку посилки. Або смс про те, що не вистачає одного злотого, щоб забрати її в поштоматі. У повідомленні зазначається адреса сайту. Проходячи за посиланням, ви опиняєтеся на фішинговому ресурсі, яка переводить на сайт шахраїв і вони отримують дані рахунку. Аферисти можуть зняти гроші з рахунку, перевести в готівку за допомогою електронної системи Blik, а також оформити на вас онлайн-кредити.

Обман на оголошеннях про роботу

Шахраї видають себе за роботодавців в інтернеті, розміщують оголошення праці мають привабливі заголовки оголошень. Також такі "компанії" не висувають надмірних вимог, але обіцяють хорошу зарплатню. У рекламі приписують назву великої міжнародної компанії. Все виглядає переконливо, тому жертви надсилають заявки на роботу. Через деякий час вони отримують e-mail, в якому повідомляють, що його "кандидатура ідеальна", але для прийому на роботу треба заповнити анкету з датою народження, адресою проживання, номером рахунку і надіслати двосторонній скан своєї ID-картки.

Лише у третьому кварталі цього року було зафіксовано 25 фактів крадіжок особистих даних та шахрайства на загальну суму 931 тис. злотих. Це найвищий результат за 13 років. Польська поліція дедалі частіше реєструє випадки шахрайства та проводить затримання у різних містах Польщі як аферистів-одинаків, так і цілі організовані групи за участю громадян України.

Як повідомляв УНІАН, на 25% збільшилася кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі через подорожчання комунальних послуг в Україні. У тому числі зросло число заявок на вакансії від громадян України, які ще ніколи не працювали за кордоном.