За рік кількість українських трудових мігрантів збільшилася на 19,2%.

У жовтні у Польщі працевлаштували рекордну кількість іноземців, більшість з них – українці. 636 тис. громадян України – працівників і власників фірм - сплатили страхові внески. Це на 23,8% більше, ніж 2 роки тому, коли ще не було пандемії.

Про це повідомляє компанія з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Фонду соціального страхування Польщі.

За рік кількість українських трудових мігрантів збільшилася на 19,2%. Хоча число легально працюючих українців у Польщі є рекордним, проте все одно бракує робочих рук.

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У дослідженні зазначають, що цього року попит на працівників збільшився на 90%. Робочі руки потрібні на підприємства харчової та переробної промисловості, виробництво пластмасових виробів і особливо в логістичну галузь, яка зараз переживає бум у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, на 25% збільшилася кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі через подорожчання комунальних послуг в Україні. У тому числі зросло число заявок на вакансії від громадян України, які ще ніколи не працювали за кордоном.

Автор: Олег Давигора