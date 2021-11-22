З вересня серед українців спостерігається сезонне зацікавлення роботою в Польщі.

На 25% збільшилася кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі через подорожчання комунальних послуг в Україні.

У тому числі зросло число заявок на вакансії від громадян України, які ще ніколи не працювали за кордоном. Про таку тенденцію повідомляють в аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Також повідомляється, що з вересня спостерігається сезонне зацікавлення роботою в Польщі.

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"Натомість останні 2 місяці усе більше отримуємо заявок від українців, які стверджують, що їдуть на роботу в Польщу через брак грошей на оплату комунальних послуг, а також бажання заробити на подарунки і святкування Нового року", - розповіла директор Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Анна Джоболда.

Окрім цього, фінансові труднощі також спонукають виїжджати на роботу до Польщі тих українців, які ще ніколи не працювали за кордоном. Вони обирають Польщу через географічну близькість і тому, що на польських заводах можна працювати 3 місяці за безвізом, не маючи подібного досвіду роботи в Україні.

За даними дослідження аналітичного центру Gremi Personal "Пульс трудової міграції", 80,6% українців виїжджають працювати до Польщі через економічний фактор - вищі зарплати.

Як повідомляв УНІАН, борги українців за комуналку досягли майже 63 мільярдів гривень.

Автор: Олег Давигора