Правопорядок забезпечуватимуть понад 12 тисяч правоохоронців.

У поминальні дні біля кладовищ поліція чергуватиме у посиленому варіанті несення служби, громадян попереджають, що можуть вибірково перевіряти людей. Про це сказала заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

"У ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією Головних управлінь Нацполіції в регіонах, такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищах. Окремо хочемо наголосити, що відвідувати у ці дні кладовища чи ні - це звичайно вибір кожного, але ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість, це підвищений ризик, і укриттів, на жаль, поряд там немає", - зазначила вона.

У зв’язку з цим, поліція закликає громадян обмежити час перебування на кладовищах, а також пам'ятати, що є регіони, в яких діє вибіркова заборона на відвідування кладовищ. Це Житомирська, Донецька, Херсонська та Харківська області. Це пов’язано з мінною небезпекою, бо ще не завершені всі роботи з розмінування територій. Мешканців прифронтових територій просять не відвідувати кладовища.

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Вона нагадала, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів потрібно негайно телефонувати до профільних служб чи звертатися до правоохоронців, які поблизу кладовища несуть службу.

"Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ. І звичайно, що першочергова задача, у разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей", - підкреслила Гірдвіліс.

Громадян також закликали не ігнорувати сигналів повітряної тривоги і в цих випадках однозначно прямувати з місць скупчення людей.

Поминальні дні

Як повідомляв УНІАН, поминальні дні в Україні цього року пройдуть з 12 до 15 травня.

Правоохоронці та посадовці в регіонах закликають громадян уникати масових скупчень у поминальні дні. Представники храмів теж просять не збиратися великими родинами на кладовищах з міркувань безпеки, бо ворог цими днями може підступно посилити свої атаки.

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