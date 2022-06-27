Виїжджати за кордон не можуть чоловіки призовного віку, проте є винятки.

Чинна в Україні заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку має кілька сторін медалі, проте в Конституції чітко прописаний обов'язок для всіх захищати країну.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич, передає "РБК-Україна".

За словами депутата, для певних категорій громадян зробили винятки. Це стосується студентів, викладачів, опікунів тощо.

"Ми з військовими постійно це обговорюємо і вдосконалюємо, вносимо зміни до відповідного законодавства", - розповів Завітневич.

Він переконаний, що неправильно дозволяти всім, хто не в ЗСУ, виїжджати з країни.

"Ми не знаємо, що буде завтра або післязавтра на фронті. Однак, на мою думку, є певні категорії громадян, які ефективніше працюватимуть тут чи за кордоном і допомагатимуть своїм родинам і державі", - додав Завітневич.

Заборона виїзду з України під час воєнного стану

Як писав УНІАН, на період дії правового режиму воєнного стану указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "про введення воєнного стану в Україні" виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється. Воєнний стан зараз продовжено до 23 серпня.

У Державній прикордонній службі України нагадували, що заборона не застосовується до окремих осіб цієї категорії. Зокрема йдеться про осіб, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік; мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку.

Також це особи, під опікою яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Крім того, це особи, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I або II групи, до досягнення нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

У цьому переліку також особи, зайняті постійним доглядом за тими, хто його потребує, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Серед іншого, це особи, які виїхали в інші держави на постійне місце проживання, що документально підтверджено; здобувачі професійної вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Крім цього, перетнути кордон на виїзд з України можуть військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законодавством випадках, зокрема: водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги; люди з інвалідністю та особи, які їх супроводжують.