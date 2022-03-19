Зокрема це особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

У Державній прикордонній службі України нагадали, до кого з чоловіків, громадян України віком від 18 до 60 років, не застосовується обмеження виїзду за кордон.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ДПСУ у Facebook.

У ДПСУ нагадали, що на період дії правового режиму воєнного стану Указом президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Водночас, згідно з вимогами законодавства, обмеження щодо перетину кордону на виїзд з України не застосовуються до окремих осіб цієї категорії.

Зокрема йдеться про осіб, які мають посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік; мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність з виключенням з військового обліку.

Також це особи, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

Крім того, це особи, на утриманні яких перебуває дитина з інвалідністю віком до 18 років або повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи, до досягнення нею 23 років; усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

У цьому переліку також зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Серед іншого, це особи, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено; здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі).

Крім того, у ДПСУ нагадали, що перетнути кордон на виїзд з України можуть військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законодавством випадках, зокрема: водії, які заброньовані для здійснення міжнародних вантажних перевезень, перевезень для потреб Збройних сил України, медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги; люди з інвалідністю та особи, що їх супроводжують.

"Окремо звертаємо увагу, що всі громадяни, які підпадають під виключення, повинні мати необхідні документи для підтвердження. При цьому у ході заходів прикордонного контролю перевірятиметься їх дійсність і факт видачі відповідними органами", - зауважили прикордонники.

Нагадаємо, за останніми даними ДПСУ, в Україну з початку війни повернулися майже 167 тисяч осіб, з них 80% чоловіки. Таким чином, за даними прикордонників, в Україну повернулися близько 134 тис. чоловіків.

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