У 'Резерв+' не працює частина сервісів: в МО назвали причину

Через некоректну роботу державних реєстрів у застосунку тимчасово недоступні послуги з оформлення відстрочки та оновлення даних про інвалідність.

У застосунку "Резерв+" тимчасово стали недоступними окремі сервіси, пов'язані з підтвердженням даних про інвалідність. Причиною стали проблеми з обміном інформацією між державними реєстрами, повідомили у Міністерстві оборони.

Зазначається, що обмеження запровадили для того, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректні відповіді реєстрів соціальної сфери.

Наразі користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями під час:

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подання заяви на відстрочку від мобілізації за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірки відповідних відомостей операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Чи вплине це на чинні відстрочки

У сервісі наголосили, що тимчасові технічні обмеження не впливають на вже оформлені відстрочки.

"Це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав", – йдеться в повідомленні.

Після відновлення стабільного обміну даними між державними системами всі послуги знову стануть доступними в застосунку. Про дату відновлення роботи сервісів користувачів пообіцяли повідомити додатково.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві оборони розглядають можливість трансформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) в "Офіси Резерву+" з окремими підрозділами – офісами комплектування та офісами супроводу.

У Міноборони очікують, що співробітники офісів комплектування займатимуться обліком військовозобов'язаних, плануванням мобілізаційних заходів, рекрутингом та оформленням на службу. Також обговорюється можливість розміщувати пункти рекрутингу в громадських місцях.

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