Зеленський прибув до Сербії: деталі першого офіційного візиту

Заплановані зустрічі з президентом та прем'р-міністром країни.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Сербії, де має зустрітися з президентом Александром Вучичем. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Прибув до Сербії разом із командою. Сьогодні та завтра заплановані важливі перемовини – з президентом Александром Вучичем і прем’єр-міністром Джуро Мацутом. Будемо говорити про розширення економічних зв’язків між нашими країнами, відносини з Євросоюзом та інші речі, які можуть спрацювати для наших народів, безпекові питання", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди налаштована працювати конструктивно, взаємовигідно й на основі взаємної поваги.

Варто зазначити, що це перший візит Зеленського до Сербії з моменту вступу на посаду у 2019 році та з початку російського вторгнення в Україну у 2022 році.

Що відомо про візит

Нагадаємо, що за інформацією Офіса президента Сербії Александара Вучича, обговорюватиметься співпраця в різних сферах та шляхи своїх країн до членства в Євросоюзі.

Також Вучич підкреслив, що Сербія не має наміру змінювати свою позицію щодо санкцій проти Росії. Хоча він активізував контакти з Києвом.

За інформацією ЗМІ, дипломатичні джерела у столиці Сербії очікують, що спільний меморандум про взаєморозуміння щодо торговельної співпраці між двома країнами може бути підписаний найближчим часом.

Візит Вучича до України

Додамо, що у липні Вучич відвідав Україну, разом із іншими лідерами європейських країн та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Тоді Київ відвідали президент Чорногорії Яков Мілатович та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша, президентка Молдови Мая Санду, президент Румунії Нікушор Дан.

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