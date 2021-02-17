Кожна з дівчаток випила по 10 таблеток.

В місті Умань Черкаської області дві восьмикласниці наковтались таблеток і потрапили до лікарні. Приймали препарат «Дротаверин» в приміщені школи.

Читайте такожДоведення до самогубства: прокуратура відкрила справу за фактом отруєння школярок у Боярці"Дійсно був такий виклик на «швидку», - розповіла речниця Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірнина Назарок. – До лікарні було доправлено двох дітей з підозрою на отруєння «Дротаверином»".

Дві дівчинки випили по 10 таблеток. Наразі вони під наглядом медиків. Що спонукало їх до цього кроку, поки не відомо. Участь у небезпечному експерименті дівчатка не визнають.

"Поліція Умані встановлює обставини отруєння двох восьмикласниць. Дівчата у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики", - повідомила речниця поліції Черкаської області Зоя Вовк.

На місці події працюють слідчо-оперативна група та ювенальна превенція поліції Уманщини. Правоохоронці встановлюють всі обставини й опитують свідків, повідомляє provce.ck.ua.

Зазначимо, що аналогічним медпрепаратом отруїлися дві дівчинки у Боярці Київської області.

Отруєння школярок у Боярці

Напередодні в одному з ліцеїв Боярки дві дівчинки отруїлися таблетками, які самі купили в аптеці. Випити таблетки вони вирішили після того, як побачили в мережі заклик, щоб ковтнути 40 таблеток і подивитися, що з ними буде. В результаті одна з дівчаток померла. Встановлено, що дівчатка вживали препарат Дротаверин.



Що таке Дротаверин

Дротаверин, яким отруїлися учениці, використовується для зняття спазм гладкої мускулатури, пов'язаних із захворюваннями біліарного тракту, при захворюваннях сечового тракту і шлунково-кишкового тракту, при головному болю і гінекологічних захворюваннях.

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Автор: УНІАН