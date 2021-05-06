У травні Україна планує отримати ще 3 млн доз вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19, заборгованих виробниками.
Про це в ефірі телеканалу НАШ розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, загалом, включно з ініціативою COVAX, до кінця року країна має отримати 42 млн доз вакцин.
"Те, що ми розраховуємо отримати у травні та що підтверджують наші компанії-виробники та контрагенти, віддаючи те, що вони нам заборгували, тому що вони раніше повинні були поставити ці вакцини, – це майже 3 млн доз вакцин, якщо не буде ніяких збоїв", - розповів Степанов.
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Вакцинація в Україні: що відомо
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.
- Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
- За минулу добу в Україні від COVID-19 отримали щеплення 24 тис. 494 особи. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 783 тис. 812 осіб.
- До листа очікування вакцинації вже записалися 519 тис. 165 осіб.
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