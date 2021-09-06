З цієї суми звернено у дохід держави 65,7 мільйона гривень.

За два роки існування Вищого антикорупційного суду гарантами справ було внесено застави майже на мільярд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Вищого антикорупційного суду з нагоди другої річниці існування даної судової інстанції.

За інформацією прес-служби, за два роки загальна сума коштів, яка надійшла до суду у вигляді застави як запобіжного заходу, складає 999,514 млн грн. З них звернено у дохід держави 65,657 млн грн. Повернено заставодавцям 119,487 млн грн, а залишок коштів на рахунку, відкритому для операцій із заставами, складає 814,369 млн грн.

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Також за два роки існування до Вищого антикорупційного суду надійшло 20 тис. 270 матеріалів, з них розглянуто 20 тис. 018.

Стосовно Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, то до неї надійшло за два роки 2 223 апеляційних скарги та матеріалів, з них розглянуто 2 168, а 55 перебуває на розгляді.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд розпочав роботу 5 вересня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Вищий антикорупційний суд дозволив заочно здійснити спеціальне досудове розслідування стосовно заволодіння колишнім президентом Віктором Януковичем резиденцією "Межигір’я".

Автор: Дмитро Хилюк