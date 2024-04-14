Про цю ситуацію раніше повідомив сам воїн Олег Симороз.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, чому у ветерана з ампутованими ногами на кордоні попросили довідку від лікаря.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації, коли у ветерана війни з ампутованими ногами Олега Симороза на пункті пропуску на кордоні з Польщею вимагали довідку від лікаря. Демченко запевнив, що прикордонники з повагою ставляться до всіх людей, які перетинають кордон, зокрема і до українських захисників.

"Я не можу дати оцінку, чому пан Олег так зреагував на дії нашого інспектора, бо на момент перетину кордону непорозумінь між ними не було. І власне, прикордонник діяв, як він мав діяти. Він запитав про документи, які б давали право на перетин кордону. Пан Олег зазначив, що він має військово-обліковий документ, в якому зазначено, що він виключений з військового обліку", - сказав він.

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Додатково, продовжив Демченко, інспектор запитав про висновок військово-лікарської комісії.

"Він не міг бачити, що Олег має якісь вади здоров’я, бо він знаходився в автомобілі", - зауважив речник ДПСУ і додав, що пізніше інспектор звернув увагу на інвалідність у людини.

Так, зазначив він, інспектор зробив те, що від нього вимагалося, і те, що він мав зробити.

"Він перевірив ці документи, в тому числі, за системою "Оберіг" - це система про військовозобов’язаних, де також підтвердилися ці документи, які надавав пан Олег", - сказав Демченко.

За його словами, затягування процесу оформлення на кордоні не було.

"Пан Олег слідував в мікроавтобусі, він їхав не сам. В цьому транспортному засобі слідували і інші особи, в тому числі, чоловіки, відносно яких також проводилася необхідна перевірка, необхідні дії щодо внесення інформації до нашої інформаційної системи", - розповів речник.

Крім того, перевірка здійснювалася стосовно водія, який слідував за системою "Шлях" як особа, яка мала виїхати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги для потреб населення України або ж Збройних сил України.

"Це, звісно, вимагає певного часу. Але після всіх перевірок, всіх дій щодо внесення інформації про цих осіб до інформаційної системи Державної прикордонної служби, вони були пропущені. Жодних натяків про те, що людина не буде пропущена, жодних натяків про те, що "у вас недостатньо документів для перетину кордону", - цього не було", - сказав Демченко.

Він додав, що не може сказати, "чому пан Олег так зреагував", але інспектор діяв відповідно до своїх інструкцій та того, що він мав зробити, аби оформити людей на кордоні.

"Що він, власне, і зробив. І жодних непорозумінь між паном Олегом і нашим інспектором на момент перетину кордону не було", - запевнив представник ДПСУ.

Олег Симороз - ситуація на кордоні

12 квітня Симороз на своїй сторінці у Х написав, що проходить кордон.

"Даю паспорт та військовий квиток, де вказано, що "знято з військового обліку". Пан прикордонник: "А є медичні документи?". Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: "Нє, ну, я бачу, але ж все одно". Пішов перевіряти…", - зазначив він.

Пізніше Симороз написав: "Година втикання і український кордон пройдено, на черзі польський".

Як повідомляв УНІАН, у березні Симороз пояснював, чому одним із найнапруженіших напрямків на фронті став Новопавлівський.

Він зауважив, що на Новопавлівському напрямку російські окупанти здійснюють тактичні дії з метою відсунути українські війська від Донецька, у якому концентруються сили ворога, керівництво та склади.

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