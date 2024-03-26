При перетині кордону треба обирати ті прикордонні пункти, де спостерігається найменша динаміка руху.

Прикордонники дали поради громадянам щодо уникнення довгих черг при перетині польсько-українського кордону, де тривають протести фермерів, у зв'язку з наближенням Великодня. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України у Telegram.

"У зв’язку із наближенням Великодніх свят на кордоні з Польщею зростає потік осіб і транспорту. Тільки протягом останніх днів пасажиропотік в обох напрямках збільшився на 8 тис." – відзначили прикордонники.

При цьому, за даними прикордонників, для перетину кордону легковиками та автобусами подорожні найчастіше обирають пункти пропуску "Краківець" та "Шегині". Через це перед цими пунктами пропуску спостерігається накопичення транспорту.

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"Разом з тим прикордонники періодично фіксують черги також на в’їзд в Україну. Найменша динаміка руху спостерігається у "Смільниці", "Грушеві", "Раві-Руській" та "Угриневі". З метою зменшення часу очікування в чергах рекомендуємо громадянам обирати ці пункти пропуску для перетину кордону", – наголосили прикордонники.

Як відомо, 31 березня відзначатиметься католицька Пасха, 5 травня – православна.

Блокада кордону з Польщею

Вже кілька місяців польські протестувальники блокують рух вантажного транспорту біля польсько-українського кордону. Ці дії інколи призводять і до обмеження або затримання руху пасажирських автобусів.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявляв, що кордон між Україною і Польщею треба розблокувати.

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