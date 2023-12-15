На відео потрапив рейд до елітного ресторану "Веранда на Дніпрі", де, за повідомленнями очевидців, роздавали повістки.

Люди у військовій формі з нашивками СБУ та представники ТЦК почали навідуватися до елітних закладів Києва, які раніше до того відчували себе більш-менш впевнено.

На відео потрапив рейд до елітного ресторану "Веранда на Дніпрі", де, за повідомленнями очевидців, роздавали повістки.

У Службі безпеки прокоментували відео із співробітниками СБУ в одному із ресторанів Києва, яке поширюють у соцмережах. У пресслужбі повідомили Суспільному, що співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС та Міграційної служби проводять в столиці "контрдиверсійні безпекові заходи" в рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день.

Разом з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних, які можуть порушувати правила військового обліку.

Рейди ТЦК по закладам - деталі

Представників територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки помітили в торгово-розважальних центрах. Військкоми проводили рейди в ТРЦ Львова та Одеси.

Відповідні відео публікують місцеві телеграм-канали. Зокрема, у Львові роботу військкомів зафільмували в ТРЦ "Форум". Зазначається, що рейд там відбувся і в суботу, 9 грудня.

Водночас в Одесі працівники ТЦК прийшли до ТЦ Fontan Sky, повідомляють місцеві пабліки. Також військкомів помітили в одному зі спортзалів міста.

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