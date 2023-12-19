Від перших кроків в рекрутингу є "певний оптимізм", але про результати говорити зарано.

Рекрутинг не може замінити мобілізацію в Україні. Про це сказав начальник управління преси та інформації Міністерства оборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Радіо Свобода".

"Важливо усвідомлювати, що рекрутинг не має бути замість мобілізації. Рекрутинг – це спосіб покращити сервіс для громадян, які готові доєднатися до ЗСУ", – наголосив він.

Павлюк наголосив на необхідності розуміти, що захист країни – це конституційний обов’язок кожного.

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"І рекрутинг не створений для того, щоб хтось не пішов у військо. Він створений для того, щоб ті, хто хоче іти у військо, отримали кращі умови, зрозуміліший шлях, можливість вибору. Це не значить, що ми не будемо мобілізовувати, це не значить, що у всіх інших нема цього обов’язку", – сказав він.

В Міноборони налогосили, що результати рекрутингу ще зарано оцінювати, бо треба хоча б три місяці пропрацювати.

"Але рекрутинг не буде замість мобілізації, бо це сервіс для тих, хто готовий доєнатися для ЗСУ. На першому етапі ми бачимо, що є відгуки, є заявки. Зараз є певний оптимізм", – наголосив Павлюк.

За його словами, для того, щоб зрозуміти, як рекрутинг спрацює в реальності, треба подивитися, скільки з тих людей, які зацікавилися, дійде до військово-лікарських комісій, скільки з них виявляться потім придатними і опиняться у війську.

Павлюк обурився посилами в суспільстві щодо негативного сприйняття, що людей "хапають" в громадських місцях.

"Я хочу запитати, а як державі повідомити громадянам, що держава їх потребує для захисту? Багато людей заявляють, що готові доєднатися до ЗСУ, якщо покличуть. От як покликати? Як їм всім повідомити, що вони потрібні, якщо суспільство надзвичайно негативно сприймає прихід з повістками в публічне місце для того, щоб сказати: "шановні громадяни, ви маєте оновити дані". Якщо у вас дані оновлені, то повістка ця вам нічого не змінює. Якщо ви не оновлюєте дані про себе, то ви порушуєте закон", – наголосив він.

А також додав, що наразі чомусь фокус у суспільстві зміщений в бік меншості, яка обурюється, що вони не розраховували на вручення повісток в ресторані, а не у бік військових на фронті, які у відпустку не можуть піти.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони разом з організацією Lobby X в листопаді 2023 року запустили проект з рекрутингу добровольців до лав Збройних сил України. Проектом передбачено, що кожна людина зможе сама обирала конкретний підрозділ та посаду в армії, де їх цивільний досвід буде найбільш корисним.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов зазначив, що Україні потрібно значно більше солдатів, ніж можна завербувати добровольців.

Він зазначив, що Україні потрібно тримати чисельність Сил оборони на рівні 1,1 мільйона осіб. Система рекрутингу добровольців такий масштаб не подужає, тому скасовувати механізм мобілізації не будуть. Буданов підкреслив, що на фронті є втрати, тому потрібно постійно набирати поповнення, щоб тримати чисельність армії на зазначеному рівні.

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